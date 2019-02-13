В новом видео Тарзан делится секретами похудения, но поклонниц отвлекает совсем другое...

Мужу певицы Наташи Королевой 48 лет, а его фигуре позавидует любой молодой культурист. В недавнем видео Сергей поделился лайфхаком для похудения, но в комментариях поклонницы обсуждают совсем другое.
Instagram Сергея Глушко — это кладезь откровенных фотографий. У стриптизера отличное тело, которое он не считает нужным прятать. Тарзан не только хвалится своей фигурой, но и изредка рассказывает, как добиться такого же рельефа. Недавнее видео не стало исключением.
Супруг Наташи Королевой поделился тем, что нужно делать, чтобы оставаться стройным. «После каждого приема пищи вставайте спиной к стене или дверному косяку, поднимайте руки вверх и стойте так ровно одну минуту. Гравитация сохранит вам время, которое вы бы потратили на беговой дорожке», — рассказал Тарзан.
Все бы ничего, вот только в видео Сергей предстал в одних стрингах. Более того: Глушко изредка придерживал трусы, что окончательно отвлекло внимание подписчиц от основного посыла ролика (уже в подписи к видео российский стриптизер объяснил, что рукой прикрывал название бренда нижнего белья).