В новом видео Тарзан делится секретами похудения, но поклонниц отвлекает совсем другое...

Instagram Сергея Глушко — это кладезь откровенных фотографий. У стриптизера отличное тело, которое он не считает нужным прятать. Тарзан не только хвалится своей фигурой, но и изредка рассказывает, как добиться такого же рельефа. Недавнее видео не стало исключением.

Супруг Наташи Королевой поделился тем, что нужно делать, чтобы оставаться стройным. «После каждого приема пищи вставайте спиной к стене или дверному косяку, поднимайте руки вверх и стойте так ровно одну минуту. Гравитация сохранит вам время, которое вы бы потратили на беговой дорожке», — рассказал Тарзан.