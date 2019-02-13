Ср, 13.02.2019
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Видео: двойник гитариста Kiss загорелся прямо на сцене

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FILE - In this Tuesday, July 20, 2004 file photo, Gene Simmons, bass player for the band Kiss, performs during their performance at the PNC Bank Arts Center in Holmdel, N.J. The heavy metal veterans are joining a growing list of classic acts putting out new music through the superstore: "Sonic Boom" is due to be released only at Wal-Mart and Sam's Club on Oct. 6, 2009. The three-disc project will include a CD of new music, re-recorded versions of their famous hits and a live DVD. The project represents their first album of new music in 11 years. (AP Photo/Christopher Barth, File) / SCANPIX Code: 436

ФОТО: Christopher Barth / AP

Все, что вы хотели знать о выдержке и невозмутимости, но боялись спросить, показал этот парень. Двойник гитариста и вокалиста Kiss Пола Стэнли не только зажег на своем концерте, но и успел сам загореться, передает Life.

На концерте кавер-группы, которая исполняла песни Kiss в Айове, США, было действительно адски жарко. В один из особо эффектных моментов вспыхнул не только фейерверк, но и волосы гитариста Бобби Дженсена. Правда, парня это ничуть не испугало и не смутило — он невозмутимо продолжил играть тяжeлый рок.

И пока техперсонал бежал тушить горящую шевелюру, изумлeнные зрители снимали инцидент на телефоны. Сам музыкант потом признался, что сразу понял, что горит, но его это мало волновало, пишет Ultimate Classic Rock. Гитарист был уверен, что его успеют потушить.

«Я сразу понял, что загорелся. И это был не парик, а мои волосы. Я не беспокоился, было весело», – рассказал после концерта сам гитарист.

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