Видео: двойник гитариста Kiss загорелся прямо на сцене

На концерте кавер-группы, которая исполняла песни Kiss в Айове, США, было действительно адски жарко. В один из особо эффектных моментов вспыхнул не только фейерверк, но и волосы гитариста Бобби Дженсена. Правда, парня это ничуть не испугало и не смутило — он невозмутимо продолжил играть тяжeлый рок.

И пока техперсонал бежал тушить горящую шевелюру, изумлeнные зрители снимали инцидент на телефоны. Сам музыкант потом признался, что сразу понял, что горит, но его это мало волновало, пишет Ultimate Classic Rock. Гитарист был уверен, что его успеют потушить.