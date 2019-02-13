Уникальное телешоу! В новом проекте «Пятница!» раскроет секреты счастья

С 4 февраля в эфире канала стартует уникальный проект «Я твое счастье». В каждом выпуске программы влюбленная пара, Мика и Даша, будут устраивать друг другу свидания. После чего уникальным прибором, специально разработанным российскими учёными, впервые в истории будут измерять уровень счастья, который доставило каждое развлечение.

ФОТО: Пятница

Когда человек испытывает радость, миллионы нейронов в голове начинают сталкиваться и менять электрическую активность мозга. Прибор фиксирует это изменение, анализирует его и выдает результат по шкале от 1 до 100. Таким образом, впервые стало возможно определить индекс счастья от каждого развлечения. А также узнать, как активировать гормоны счастья.

ФОТО: Пятница

Даша, ведущая проекта «Я твое счастье»:

«Это невероятно – измерить собственный уровень счастья. Герман, как мы называем прибор, – удивительное создание! Я никогда не думала, что такое возможно. Результаты бывают настолько неожиданными, что теряешь дар речи. Порой день, проведенный на ипподроме, вызывает больший уровень счастья, чем день в СПА»

Мика, ведущий проекта «Я твое счастье»:

«Теперь я, наконец, понял, чего хотят девушки! И радует, что не всегда это требует больших вложений. Достаточно приложить немного фантазии, и самые обычные вещи начинают играть яркими красками. А в будущем я бы очень хотел устроить свидание в космосе. Пожалуй, это весьма непросто организовать, но я буду работать над этим».

Проект «Я твое счастье» с 4 февраля на «Пятнице!».