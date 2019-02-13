Певец Александр Маршал поспорил с Дудем из-за Путина и предложил ему покинуть Россию

Певец Александр Маршал предложил видеоблогеру Юрию Дудю уехать из России из-за того, что тому не нравится президент России Владимир Путин. Беседа с артистом вошла в опубликованный на YouTube-канале «вДудь» документальный фильм о первом рок-фестивале в СССР, в котором принимал участие Маршал, передает Lenta.

Отвечая на вопрос, является ли он сторонником Путина, музыкант переадресовал вопрос Дудю: «Я не понимаю, а кто его не сторонник? Вы — нет? Ну а зачем вы тогда живете здесь? Уезжайте в другую страну, живите там».

В ответ на уточняющий вопрос, считает ли артист, что в стране должны жить только согласные с властью люди, Маршал ответил: «Нет, почему. Если вам что-то не нравится, выйдите на улицу, потребуйте, скажите: "Дайте нам"».