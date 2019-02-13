Пай-девочка Тейлор Свифт на «Золотой глобусе» удивила чересчур откровенным платьем

Уже после того как красная дорожка «Золотого глобуса» - 2019 закончилась, а лучшие образы были суммированы, на сцену после небольшого перерыва вышла одна из самых ожидаемых знаменитостей. Под руку с Идрисом Эльба Тейлор Свифт в сексуальном платье из тончайшего черного кружева Atelier Versace объявила победительницу в номинации «Лучшая песня к кинофильму», поздравив свою коллегу Леди Гагу.