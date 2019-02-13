Ср, 13.02.2019
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  • Пай-девочка Тейлор Свифт на «Золотой глобусе» удивила чересчур откровенным платьем

Пай-девочка Тейлор Свифт на «Золотой глобусе» удивила чересчур откровенным платьем
Смотрите фото!

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Тейлор Свифт

ФОТО: Xavier Collin/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency

Неожиданное появление звезды на престижной премии в ультрасексуальном платье взорвало интернет. 

Уже после того как красная дорожка «Золотого глобуса» - 2019 закончилась, а лучшие образы были суммированы, на сцену после небольшого перерыва вышла одна из самых ожидаемых знаменитостей. Под руку с Идрисом Эльба Тейлор Свифт в сексуальном платье из тончайшего черного кружева Atelier Versace объявила победительницу в номинации «Лучшая песня к кинофильму», поздравив свою коллегу Леди Гагу.

Смотрите, в каком откровенном платье американская скромница появилась на вечере награждений!

ФОТО: Xavier Collin/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency

ФОТО: Xavier Collin/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency

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