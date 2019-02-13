Ср, 13.02.2019
Галерея: самый дорогой в мире спиртной бренд встретил китайский Новый год в Таллинне СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Спалились!» В Сети обсуждают фото Петросяна, целующегося с известной артисткой

«Спалились!» В Сети обсуждают фото Петросяна, целующегося с известной артисткой

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Евгений Петросян

ФОТО: Krasilnikov Stanislav / ITAR-TASS

Евгений Петросян не падает духом, несмотря на проблемы в разделе имущества с бывшей женой Еленой Степаненко. Прославленного юмориста, судя по обнародованным в Сети фото, утешила другая его коллега, пишут Dni.

Совместные фото с известной артисткой предъявил сам Евгений Петросян. На своей официальной страничке в Instagram юморист выложил два снимка, на которых запечатлен в обнимку с Еленой Воробей. Причем на втором фото артисты целуются.

ФОТО: Instagram

«Сегодня в топе этот снимок. Моя серия, правда, погорячее. Я не знаю почему, но люди обсуждают наши объятия. Видно, других тем нет. Большое спасибо за внимание! Все свободны!» – подписал кадры Евгений Петросян.

В своем аккаунте Елена Воробей, которая первая выложила фото с коллегой по юмористическому цеху, довольно забавно прокомментировала его: «Ой, спалились»?!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ