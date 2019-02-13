«Спалились!» В Сети обсуждают фото Петросяна, целующегося с известной артисткой

Совместные фото с известной артисткой предъявил сам Евгений Петросян. На своей официальной страничке в Instagram юморист выложил два снимка, на которых запечатлен в обнимку с Еленой Воробей. Причем на втором фото артисты целуются.

ФОТО: Instagram

«Сегодня в топе этот снимок. Моя серия, правда, погорячее. Я не знаю почему, но люди обсуждают наши объятия. Видно, других тем нет. Большое спасибо за внимание! Все свободны!» – подписал кадры Евгений Петросян.