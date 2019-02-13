«Ситуация невозможная!» Галкин отреагировал на скандал с Друзем на шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Экс-ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером» Максим Галкин прокомментировал скандал, разразившийся вокруг главного редактора передачи Ильи Бера и одного из участников проекта – Александра Друзя.

Ранее Бер заявил, что Друзь предложил ему третью часть от выигрыша в три миллиона рублей в обмен на вопросы выпуска с его участием. Позднее магистр «Что? Где? Когда?» выступил с взаимным обвинением в адрес главреда, отметив, что «подыграл ему».

По мнению Максима Галкина, Беру не стоило проверять «этическую сторону человека» за счет шоу «и нарушения его этических норм», передает TopNews.

«Я удивлен этой историей, я понятия не имею, на чьей стороне правда, но могу сказать, что для той передачи, которую вел я, это абсолютно невозможная ситуация. Невозможно, чтобы кто-то проверял игроков на вшивость, чтобы кто-то из тех, кто приходил, просил ответы», – цитирует Галкина «Взгляд».

Галкин предпочел не комментировать правдоподобность истории, отметив, что выводы можно будет сделать после разбирательства Первого канала.

«Ситуация, на мой взгляд, невозможная, я никогда не знал ответов заранее как ведущий, а чтоб игрок что-то знал… В процессе игры теоретически редактор, который «сидит на ухе», может мне сказать ответ на вопрос, но сама программа и сам компьютерный софт не предполагают знания ведущего об ответах, я и вопросов-то заранее не знал», – сказал Галкин.