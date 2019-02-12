Masha Yu – «щас спою!» Старейшина Ласнамяэ накануне выборов сочинила новый хит

Примечательно, что слова для новой композиции Мария Юферева-Скуратовски сочинила сама. Сама же и исполнила, правда, под псевдонимом Masha Yu. Напомним, что год назад Мария уже снялась и спела в клипе «Привет, район», который вызвал смешанную реакцию у публики и бурные обсуждения в соцсетях. Теперь же у всех нас есть возможность насладиться новым творением поющей старейшины. Творческий псевдоним у нее уже есть, кто знает, может быть, впереди «Евроведение»?!