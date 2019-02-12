Masha Yu – «щас спою!» Старейшина Ласнамяэ накануне выборов сочинила новый хит
Все очень даже серьезно! Скоро весна, скоро выборы, и Мария Юферева-Скуратовски, она же теперь и певица Masha Yu, настроена романтически.
Во вторник, 12 февраля, старейшина Ласнамяэ пригласила эстонские СМИ на презентацию своего музыкального клипа «Light my body», посвященного Дню друзей, который в Эстонии отмечают 14 февраля. Музыку для песни написали Андрей Покутный и Владимир Адаричев.
Презентация прошла в ресторане Kitchen Rõõm в Ласнамяэ. Музыкальный клип уже можно посмотреть на YouTube.
Примечательно, что слова для новой композиции Мария Юферева-Скуратовски сочинила сама. Сама же и исполнила, правда, под псевдонимом Masha Yu. Напомним, что год назад Мария уже снялась и спела в клипе «Привет, район», который вызвал смешанную реакцию у публики и бурные обсуждения в соцсетях. Теперь же у всех нас есть возможность насладиться новым творением поющей старейшины. Творческий псевдоним у нее уже есть, кто знает, может быть, впереди «Евроведение»?!
Смотрим и комментируем!