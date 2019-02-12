Ср, 13.02.2019
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  • Masha Yu – «щас спою!» Старейшина Ласнамяэ накануне выборов сочинила новый хит

Masha Yu – «щас спою!» Старейшина Ласнамяэ накануне выборов сочинила новый хит
Смотрите фото и видео!

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Все очень даже серьезно! Скоро весна, скоро выборы, и Мария Юферева-Скуратовски, она же теперь и певица Masha Yu, настроена романтически. 

Во вторник, 12 февраля, старейшина Ласнамяэ пригласила эстонские СМИ на презентацию своего музыкального клипа «Light my body», посвященного Дню друзей, который в Эстонии отмечают 14 февраля. Музыку для песни написали Андрей Покутный и Владимир Адаричев.

Презентация прошла в ресторане Kitchen Rõõm в Ласнамяэ. Музыкальный клип уже можно посмотреть на YouTube.

ФОТО: AFP / Scanpix

Примечательно, что слова для новой композиции Мария Юферева-Скуратовски сочинила сама. Сама же и исполнила, правда, под псевдонимом Masha Yu. Напомним, что год назад Мария уже снялась и спела в клипе «Привет, район», который вызвал смешанную реакцию у публики и бурные обсуждения в соцсетях. Теперь же у всех нас есть возможность насладиться новым творением поющей старейшины. Творческий псевдоним у нее уже есть, кто знает, может быть, впереди «Евроведение»?!

Смотрим и комментируем!

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