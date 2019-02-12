Фото: бывшую супругу Владимира Путина подловили с новым спутником

28 марта бышая жена Владимира Путига и Артур Очеретный были замечены в аэропорту Лондона. Посетители аэропорта, которые оказались рядом, узнали женщину и смогли сделать несколько кадров.

О том, что президент Росссии Владимир Путин и первая леди больше не вместе, стало известно 6 июня 2013-го.Тогда в интервью государственному телеканалу Владимир Владимирович и Людмила Александровна признались, что пережили «цивилизованный развод».

В январе прошлого года «Собеседник» опубликовал громкое расследование: по сведениям журналистов, Людмила Путина сменила фамилию и стала Людмилой Очеретной. Все тут же принялись обсуждать, что она, возможно, теперь жена молодого бизнесмена Артура Очеретного. Официальных подтверждений и каких-либо комментариев героев этой истории не последовало.

Лишь сегодня в распоряжении «СтарХита» оказались уникальные снимки, сделанные 28 марта этого года в лондонском аэропорту «Хитроу». Россиянин по имени Анатолий рассказал, что ему удалось сфотографировать Людмилу и Артура, которые прилетели вместе рейсом «Аэрофлота» Москва – Лондон в 07:00.

«Я увидел, что народ на кого-то оборачивается, конечно, стало любопытно, – делится Анатолий. – Сначала из зоны контроля вышел стильно одетый мужчина, кативший тележку с несколькими чемоданами. Он параллельно разговаривал по телефону. Рядом с ним шла ухоженная, строго одетая женщина тоже с огромной каталкой. Я узнал в ней бывшую жену нашего президента и услышал, как люди неподалеку обсуждают ее. С рейса в город направлялась еще одна пара. Когда все четверо поравнялись, они обменялись несколькими фразами, обнялись, поцеловались и разошлись. Людмила и ее спутник направились к выходу из аэропорта, где их, видимо, ждал автомобиль».

ФОТО: Starhit