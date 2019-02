Фото: Анастасию Решетову упрекнули за странный фотошоп

К началу весны открываю SPA - кабинет (уход за кожей тела, массажи) , а также запускаю инъекционную и лазерную косметологию. Сейчас все в процессе подготовки. Уверяю, что вам понравится все от и до) Дождались 😉 @inhype.beauty. А тем временем, мы продолжаем отсматривать ваши резюме на вакансию врача - косметолога, массажиста, lash-мастера на почте Inhypebeauty@gmail.com

A post shared by Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) on Feb 11, 2019 at 6:24am PST