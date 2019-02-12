Ср, 13.02.2019
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  • Фото: Анастасию Решетову упрекнули за странный фотошоп

Фото: Анастасию Решетову упрекнули за странный фотошоп

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Анастасия Решетова

ФОТО: Instagram

Подписчики Анастасии Решетовой то и дело обвиняют ее в чрезмерном использовании фотошопа. Недавно на снимках возлюбленной Тимати заметили неестественные пропорции ее тела, пишет Woman.

Поклонники 23-летней Анастасии Решетовой не устают восхищаться ее красотой и стройной фигурой. Впрочем, модель не раз признавалась, что иногда использует фотошоп. Однажды она выложила снимок, на котором пол «поплыл» в районе ее ягодиц. На днях девушку в очередной раз уличили в чрезмерной ретуши собственных фото.

Анастасия выложила снимок в купальнике, на котором многим подписчикам ее фигура показалась непропорциональной — плечи слишком широкими, а талия чересчур тонкой. Возможно, такой эффект был создан из-за сетчатого топа, который надела возлюбленная Тимати. Упрекнули Решетову и за то, что она «отфотошопила» ноги — правая показалась комментаторам гораздо стройнее левой.

«Настя, перебор с ретушью!» — в унисон заявили подписчики. Недавно возлюбленная Тимати призналась, что удалила из губ филлеры и вернула им естественную форму. Поклонники модели с одобрением восприняли этот ее шаг.  

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