Наталья Андрейченко раскрыла грандиозные планы Децла перед смертью

По словам звезды, не так давно она общалась с 35-летним музыкантом и даже порекомендовала ему продюсера в США, куда хотел перебраться Кирилл, видя за океаном перспективы для своей карьеры, сообщает TopNews.

На родине у Децла готовился к выходу альбом «Метемпсихоз-2», над которым он работал в течение нескольких лет вместе с Глебом Мезенцевым, с которым он познакомился в соцсетях.

На этом фоне отец Децла продюсер Александр Толмацкий опубликовал в своем Instagram пост прощания с сыном.

«Спасибо всем кто эти дни был со мной рядом, всем кто вспомнил Кирилла хорошим словом, всем кто пришел с ним проститься», - написал он, поблагодарив свою первую жену Ирину «за прекрасного сына». Также он поблагодарил своего внука Тони, вторую жену Анну и их общих детей «за то, что они есть».

«Прощай сынок… прости что так и не поговорили…» - добавил он, опубликовав фотографию «уходящего Децла», запечатленного со спины в вестибюле метро.