Видео: Полина Гагарина потрясла зрителей исполнением «Катюши» на китайском языке

На втором этапе шоу певица исполнила песню «Катюша» и оказалась на втором месте, пишет Cosmo .

Композицию Полина спела на русском и китайском языках. В Instagram Гагариной появилась видеозапись выступления певицы: зал был в восторге от ее пения. Россиянка выбрала изящное платье алого цвета, подчеркнувшее ее хрупкую фигуру.