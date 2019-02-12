Видео: Полина Гагарина потрясла зрителей исполнением «Катюши» на китайском языке

В настоящий момент певица Полина Гагарина принимает участие в китайском аналоге шоу «Голос». Это шоу имеет одну особенность: в нем можно увидеть только профессиональных исполнителей.
На втором этапе шоу певица исполнила песню «Катюша» и оказалась на втором месте, пишет Cosmo.
Композицию Полина спела на русском и китайском языках. В Instagram Гагариной появилась видеозапись выступления певицы: зал был в восторге от ее пения. Россиянка выбрала изящное платье алого цвета, подчеркнувшее ее хрупкую фигуру.