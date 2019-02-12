Ср, 13.02.2019
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  • Видео: Полина Гагарина потрясла зрителей исполнением «Катюши» на китайском языке

Видео: Полина Гагарина потрясла зрителей исполнением «Катюши» на китайском языке

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Полина Гагарина

ФОТО: SCANPIX

В настоящий момент певица Полина Гагарина принимает участие в китайском аналоге шоу «Голос». Это шоу имеет одну особенность: в нем можно увидеть только профессиональных исполнителей.

На втором этапе шоу певица исполнила песню «Катюша» и оказалась на втором месте, пишет Cosmo.

Композицию Полина спела на русском и китайском языках. В Instagram Гагариной появилась видеозапись выступления певицы: зал был в восторге от ее пения. Россиянка выбрала изящное платье алого цвета, подчеркнувшее ее хрупкую фигуру.

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