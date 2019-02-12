Финал Eesti Laul приготовил для зрителей необычный сюрприз
На финальном концерте Eesti Laul, который состоится 16 февраля в Saku Suurhall, в качестве гостей выступят Элина Нечаева, Геттер Яани и Иво Линна.
«На сцену выйдут музыканты, которые в разные годы представляли Эстонию на конкурсе "Евровидение"», – отметил генеральный продюсер Eesti Laul Томи Рахула.
Элина Нечаева выступала от Эстонии на «Евровидении-2018», Геттер Яанни – в 2011, а Иво Линна – в 1996 году вместе с Маарьей-Лийс Илус.
За право поехать в Тель-Авив, где в мае 2019 года пройдет «Евровидение», в финале Eesti Laul будут бороться: Sissi, Lumevärv ft. Inga, Виктор Крон, Керли Кивилаан, Xtra basic & Emily J, Kadiah, Сюнне Валтри, Stefan, The Swingers, Tanja & Birgit, Уку Сувисте, Inger и Сандра Нурмсалу. Вести концерт будет Пирет Крумм.
Прямую трансляцию с комментариями на русском языке покажет телеканал ETV+ и портал Rus.err.