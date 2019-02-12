Финал Eesti Laul приготовил для зрителей необычный сюрприз

«На сцену выйдут музыканты, которые в разные годы представляли Эстонию на конкурсе "Евровидение"», – отметил генеральный продюсер Eesti Laul Томи Рахула.

Элина Нечаева выступала от Эстонии на «Евровидении-2018», Геттер Яанни – в 2011, а Иво Линна – в 1996 году вместе с Маарьей-Лийс Илус.

За право поехать в Тель-Авив, где в мае 2019 года пройдет «Евровидение», в финале Eesti Laul будут бороться: Sissi, Lumevärv ft. Inga, Виктор Крон, Керли Кивилаан, Xtra basic & Emily J, Kadiah, Сюнне Валтри, Stefan, The Swingers, Tanja & Birgit, Уку Сувисте, Inger и Сандра Нурмсалу. Вести концерт будет Пирет Крумм.