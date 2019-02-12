Александра Друзя обвинили в попытке подкупить редактора шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Главный редактор телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь пытался подкупить его. По его словам, знаток хотел заранее получить все вопросы и ответы на них, чтобы выиграть максимальный приз во время викторины, передает Lenta.
По словам Бера, Друзь связался с ним перед записью телепередачи в ноябре 2018 года. Он должен был принять участие в программе вместе с другим знатоком Виктором Сидневым.
Магистр намекнул, что хочет выиграть главный приз — три миллиона рублей, и заметил, что готов поделиться с Бером. Позднее главный редактор передачи попросил Друзя позвонить ему в Skype и записал все его требования на диктофон.
Чтобы обличить знатока, Бер подыграл ему: передал все вопросы и ответы и согласился получить треть от выигрыша.
Перед эфиром сотрудник «Кто хочет стать миллионером?» изменил все вопросы после девятого — те, ответы на которые были самыми «дорогими». В итоге Сиднев и Друзь покинули передачу, забрав выигранные ими 200 тысяч рублей.
Бер предположил, что Сиднев, вероятно, в сговоре не участвовал. Такие выводы он сделал, наблюдая за его поведением в эфире.
Главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» обратился со всеми доказательствами в Комиссию по этике (возглавляемую Друзем) и правление Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». Он попросил наказать знатока за жульничество.