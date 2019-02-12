Александра Друзя обвинили в попытке подкупить редактора шоу «Кто хочет стать миллионером?»

По словам Бера, Друзь связался с ним перед записью телепередачи в ноябре 2018 года. Он должен был принять участие в программе вместе с другим знатоком Виктором Сидневым.

Магистр намекнул, что хочет выиграть главный приз — три миллиона рублей, и заметил, что готов поделиться с Бером. Позднее главный редактор передачи попросил Друзя позвонить ему в Skype и записал все его требования на диктофон.

Чтобы обличить знатока, Бер подыграл ему: передал все вопросы и ответы и согласился получить треть от выигрыша.

Перед эфиром сотрудник «Кто хочет стать миллионером?» изменил все вопросы после девятого — те, ответы на которые были самыми «дорогими». В итоге Сиднев и Друзь покинули передачу, забрав выигранные ими 200 тысяч рублей.

Бер предположил, что Сиднев, вероятно, в сговоре не участвовал. Такие выводы он сделал, наблюдая за его поведением в эфире.