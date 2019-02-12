Не повторите ошибку этого бедняги, перепутав градусник с тестом на беременность

Парень уже давно видел сны, когда в четыре утра его подружка Ванесса Мари прислала ему странное фото, которое напугало его до жути.

Девушка болела и отправила ему термометр, который показывал 100 градусов по Фаренгейту (около 37,8 градуса по Цельсию). С досады она подписала его: «Вот чёрт».

Только парень спросонья решил, что это тест на беременность с положительным результатом. И в панике стал писать ей сообщения: «Что за хрень? Ты же принимала противозачаточные. Ребeнок?» А когда понял, что это на самом деле, «почувствовал себя тупицей», пишет Buzzfeed.

Девушку так развеселила реакция бойфренда, что она решила поделиться перепиской в «Твиттере». Пост стал вирусным и так повеселил пользователей, что набрал 175 тысяч лайков. Юзеры не упустили возможности пошутить над оконфузившимся парнем.

«У меня была температура вчера вечером, и мой парень думал, что термометр - это тест на беременность», - написала Ванесса Мари.