Ксения Бородина из последних сил борется с серьезным недугом

Как отметила звезда, зимний холод негативно влияет на ее настроение и отнимает жизненные силы. Она старается поддерживать активный образ жизни, но это не всегда помогает.

«Все-таки переносить зиму в Москве сложно, сколько бы жизненных сил у тебя не было. Рано или поздно тяжелое серое небо вгонит тебя в депрессию. Мы хоть и стараемся быть с детьми активными, это дается с большим трудом», – написала Ксения Бородина.