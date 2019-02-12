Ср, 13.02.2019
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Ксения Бородина из последних сил борется с серьезным недугом

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Ксения Бородина

ФОТО: Alexey Filippov / Sputnik/Scanpix

Известная российская телеведущая призналась поклонникам, что страдает депрессией. О своих душевных проблемах Ксения Бородина рассказала в Instagram.

Как отметила звезда, зимний холод негативно влияет на ее настроение и отнимает жизненные силы. Она старается поддерживать активный образ жизни, но это не всегда помогает. 

«Все-таки переносить зиму в Москве сложно, сколько бы жизненных сил у тебя не было. Рано или поздно тяжелое серое небо вгонит тебя в депрессию. Мы хоть и стараемся быть с детьми активными, это дается с большим трудом», – написала Ксения Бородина. 

Многие пользователи согласились со звездой в том, что депрессивное состояние возникает из-за смены погоды. Они призвали телеведущую не забывать следить за здоровьем. 

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