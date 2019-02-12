У-ла-ла! 43-летняя Шарлиз Терон в провокационном платье-сетке поразила Берлин

Актриса Шарлиз Терон появилась в смелом наряде на одной из вечеринок Берлинского кинофестиваля.
В то время, пока одни другие звезды блистали на красной дорожке кинопремии года BAFTA, Шарлиз Терон отправилась на традиционный благотворительный ужин Cinema for Peace в Берлине.
Смелый образ 43-летней актрисы произвел фурор: черное платье-сетку Dior, под которое Шарлиз надела полупрозрачное боди с длинным рукавом. Завершили образ туфли на высоком каблуке.
Пользователи Сети неоднозначно оценили образ актрисы. Одни были приятно удивлены выбором актрисы, а так же ее потрясающей фигурой, другие сочли наряд чересчур откровенным.
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