Ср, 13.02.2019
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  • У-ла-ла! 43-летняя Шарлиз Терон в провокационном платье-сетке поразила Берлин

У-ла-ла! 43-летняя Шарлиз Терон в провокационном платье-сетке поразила Берлин

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Актриса Шарлиз Терон появилась в смелом наряде на одной из вечеринок Берлинского кинофестиваля.

В то время, пока одни другие звезды блистали на красной дорожке кинопремии года BAFTA, Шарлиз Терон отправилась на традиционный благотворительный ужин Cinema for Peace в Берлине.

Смелый образ 43-летней актрисы произвел фурор: черное платье-сетку Dior, под которое Шарлиз надела полупрозрачное боди с длинным рукавом. Завершили образ туфли на высоком каблуке.

Пользователи Сети неоднозначно оценили образ актрисы. Одни были приятно удивлены выбором актрисы, а так же ее потрясающей фигурой,  другие сочли наряд чересчур откровенным.

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