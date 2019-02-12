В Палестине сбылось роковое пророчество о конце света: рухнул дуб Авраама

Верующие по всему миру забили тревогу после появления в СМИ новости о том, что в Палестине обрушился Дуб Авраама - дерево возрастом около 5000 лет, под которым, согласно библейским преданиям, патриарху Аврааму явилась Святая Троица. Согласно древнему пророчеству, гибель священного дерева является одним из признаков конца света.

Дуб Авраама рос на территории русского монастыря Святой Троицы в Хевроне, на Западном берегу реки Иордан, в Палестинской автономии.

Печальную новость одним из первых опубликовал в соцсетях побывавший на месте паломник, передает TopNews.

По преданию, смерть Мамврийского дуба является одним из признаков конца света. В 1996 году специалисты признавали дерево мертвым, но оно осталось стоять, а несколько лет назад из его корней проросли два новых дуба, что породило многочисленные сказания о том, как наш мир был помилован.

В сообщении Русской духовной миссии говорится, что сейчас ситуация с Дубом Авраама находится под контролем: специалисты ведут работы по освобождению ветхозаветного дерева от отмерших частей, которые препятствуют росту молодых побегов из корня.