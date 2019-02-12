Осина погубила «черная метка» Пугачевой: роковое видео появилось в Сети

По мнению продюсера ушедшего из жизни певца Евгения Осина, артиста могла довести до отчаяния невостребованность на сцене, причем Валерий Жаров заявил, что «черную метку» музыканту якобы «выписала» сама примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева.

Продюсер рассказал, что в 1997 году Евгений выступил на концерте Пугачевой, где исполнил хит «Любовь одна виновата», причем сама примадонна подпевала ему из зала.

После фурора Осина не позвали на съемки популярнейшей в то время программы «Старые песни о главном», и именно с этого момента началось вытеснение артиста с телеэкранов.

«Я очень сильно ругался. Но видимо это ревность пугачевская. Она всю жизнь была. Женька спел "Любовь одна виновата" так, что Пугачевой надо поучиться петь у него», - заявил в программе «ТВ Центра» «Прощание» Валерий Жаров.

После того выступления Осина быстро вытолкнули из шоу-бизнеса, и он стал никому не нужен. По мнению продюсера, от отчаяния певец стал пить, и это только усугубило ситуацию.

Его пытались вытащить друзья и коллеги, но Осин настолько пристрастился к алкоголю, что стал проваливать ответственные выходы на сцену. В итоге ему не помогла даже квалифицированная помощь специалиста.