Гоген Солнцев: после «Дома-2» многие становятся проститутками

38-летний российский актер и шоумен Гоген Солнцев обрушился с критикой на участниц программы «Дом-2». Об этом сообщает издание Starhit.ru.
Солнцев утверждает, что после окончания съемок большинство девушек выбирают «древнейшую профессию». Основная причина такого выбора - это не понимание, что делать с неожиданным успехом и популярностью, пишет Rus.tvnet.lv.
«После »Дома-2« многие проститутками становятся, на сайте интимных услуг публикуют личные фотографии. Грудь сделают, губы и продаются уже на две-три тысячи дороже»,
- сказал шоумен.
Артист также объяснил, что некоторые девушки из сферы интимных услуг специально принимают участие в различных телешоу, чтобы поднимать цену на свои услуги.
Педро Альмодовар как- то сказал: «Я ненавижу сюрпризы, однако, порой, неизвестное помогает обрести себя.» - Вот и я, наверное, соглашусь с тем, что, в жизни, легче нарваться на горький урок, не зная финала. Но, если говорить, насколько наш мир удачлив, я бы расценил возможные шансы людей 50/50. Никогда не знаешь где, что, ты найдёшь, а где потеряешь. Надо же! Это прямо как мы с Катей. Мне все задают вопросы, а, что будет дальше... Дальше, уверяю вас, будет опыт и одно из 50/50! ____________ //// #гогенсолнцев #отношения #news #i #прямойэфир #tv #life #foryou #семья #moscow #photo #blackandwhite #spb #english #up #gogen
Солнцев отметил, что у него есть знакомая, которая предлагает секс без презерватива, но с доплатой в три тысячи рублей (около 40 евро). Девушка при этом скрывает, что недавно ей диагностировали ВИЧ.
Сам Гоген Солнце утверждает, что никогда не пытался добиться славы через постель.
«Порядочная девушка никогда не будет торговать своим телом. Многие мне скажут, что изменилось время, но, простите, люди не меняются»,
- подчеркнул он.
У Катюши закончился реабилитационный период после пластической операции и мы рады, что результат превзошёл все наши ожидания. Но, вот появилась новая проблема...теперь Катя настоятельно просит, чтобы я оплатил ей операцию по увеличению груди на 2 размера. Я устал с ней спорить, пытаясь переубедить её. Дело даже не в деньгах, а, в том, что врачи на обследовании сообщили, что второго общего наркоза она уже не перенесёт, в силу возраста и сложности операции. Мои аргументы подходят к концу, а она продолжает настаивать на своём, несмотря на то, что её грудь мне вполне нравится и такой. Кто, что может посоветовать, дорогие мои? Я в отчаянии уже 😢 _______ //// #гогенсолнцев #тв #news #семья #операция #пластическаяхирургия #instagram #россия #росстя1 #прямойэфир #нтв #первыйканал #tv #gogensolncev #супруги #day
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Ну что, дорогие мои, рассказывайте, как Вам эфир? Что думаете? Очень интересно почитать мнения🤔 нам с Катюшей это очень важно!❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ведущий #гоген #актер #съемки #знаменитости #шоубизнес #звезды #дом2новости #пустьговорят #прямойэфир #пресса #событие #интервью #тусовка #движ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀