Батрутдинов еще ответит за свои слова. Бузова напомнила ему об обещании жениться

Ольга и Тимур уже давали повод поклонникам думать, что между ними нечто большее, чем просто дружба. Год назад пара шокировала фанатов романтическими снимками из Таиланда, где они "встретились случайно". А теперь Бузова написала многозначный пост.

Девушка поздравила актёра с днем рождения, напомнив, что они уже давно знакомы. И написала много тёплых слов в адрес старого друга, делая таинственные намёки.

Тима, родной мой человек, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Мы с тобой столько лет уже знакомы, и каждый раз, когда мы встречаемся, особенно когда "случайно", происходит что-то особенное

Но в конце поздравительной речи Ольга высказалась более конкретно. Бывшая звезда "Дома-2" призналась, что обожает Тимура, и затронула тему личных отношений. Ольге так и не удалось устроить своё счастье на шоу "Замуж за Бузову", и она напомнила Батрутдинову о возможной свадьбе.

А если серьёзно, я обожаю твоё чувство юмора, я обожаю тебя. Кстати, ты обещал жениться на мне в прошлом году, если мы не найдем вторых половинок, помнишь? Я пока свободна. А ты?