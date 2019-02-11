Заигравшаяся в бассейне дочь Хилькевич оказалась в больнице

Старшая дочь актрисы Анны Хилькевич пострадала из-за любви к частым купаниям. Малышка заработала воспаление уха из-за постоянного пребывания в бассейне.
Анна Хилькевич уже полтора месяца проживает в Таиланде. Знаменитость увезла наследниц из морозной Москвы в теплые края. Артистка постоянно рассказывает поклонникам о своем отдыхе в соцсетях.
Меж тем, в личном Instagram артистка призналась, что ее старшая наследница Арианна, заигравшись в бассейне, заболела. Девочка оказалась в больнице. У ребенка диагностировали отит. "Ариаша начала тут плавать – примерно месяц назад она почувствовала себя уверенно в воде, ныряла бесконечное множество раз, выполняла разные задания в воде, и через неделю у нее заболело ушко. В итоге – отит внешнего уха: антибиотики, поездки в госпиталь на осмотры... Но мы рады, что все закончилось (Орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – призналась Анна.
Также Хилькевич написала, что после выздоровления ее дочь продолжила упражняться в плавании, однако теперь купается малышка в специально шапочке. Сейчас с Арианной все хорошо.
Отметим, что фолловеры Хилькевич пожелали крохе здоровья. Также поклонники артистки похвалили девочку за умение хорошо держаться в воде.