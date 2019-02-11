Заигравшаяся в бассейне дочь Хилькевич оказалась в больнице

Меж тем, в личном Instagram артистка призналась, что ее старшая наследница Арианна, заигравшись в бассейне, заболела. Девочка оказалась в больнице. У ребенка диагностировали отит. "Ариаша начала тут плавать – примерно месяц назад она почувствовала себя уверенно в воде, ныряла бесконечное множество раз, выполняла разные задания в воде, и через неделю у нее заболело ушко. В итоге – отит внешнего уха: антибиотики, поездки в госпиталь на осмотры... Но мы рады, что все закончилось (Орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – призналась Анна.