Постройневшая Ева Лонгория облачилась в провокационный наряд и попала под раздачу критиков

Долгое время Еву травили из-за отсутствия детей, называя чайлдфри, а когда она впервые стала матерью, критики нашли новую причину для ненависти — ее неидеальные формы после рождения сына. Вспомни хотя бы, как критиковали еенаряд, в котором она появилась на торжественном ужине, устроенном Американским союзом защиты гражданских свобод.

За время беременности актриса действительно значительно поправилась, но она не стесняется своей новой фигуры. Знаменитость не стала прятаться в балахонах, а спокойно выходит в свет в облегающих нарядах.

ФОТО: David Acosta / AFF/PA Images

Кроме того, она активно занялась тренировками и регулярно публикует фотографии и видео из спортзала.

Недавно звезда стала участницей пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков в Калифорнии.

ФОТО: O'Connor/AFF-USA.com / AFF/PA Images

Для этого мероприятия она выбрала смелый наряд: водолазку и черно-белые брюки с глубокими разрезами аж до бедер.

Не все поклонники оценили такой образ, ведь в свою прежнюю форму актриса еще не вернулась, а значит ей стоит удержаться от подобных нарядов.

ФОТО: Birdie Thompson/ADM/Capital Pictures / BT/ADM/Capital Pictures

Фасон брюк вряд ли можно назвать удачным, но мы ведь знаем, что Ева не из тех, кто стесняется своего тела!

Что же это получается: можно кричать в поддержку бодипозитива и в то же время нещадно критиковать недавно родившую женщину? Именно так выглядят двойные стандарты.