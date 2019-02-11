Постройневшая Ева Лонгория облачилась в провокационный наряд и попала под раздачу критиков
Американская актриса Ева Лонгория запомнилась мне по роли смешливой Габриэль Солис в нашумевшем сериале «Отчаянные домохозяйки». Кажется, что в нее просто невозможно не влюбиться, настолько она приятная и позитивная (что подтверждают коллеги звезды, да и мы не сомневаемся в этом).
Долгое время Еву травили из-за отсутствия детей, называя чайлдфри, а когда она впервые стала матерью, критики нашли новую причину для ненависти — ее неидеальные формы после рождения сына. Вспомни хотя бы, как критиковали еенаряд, в котором она появилась на торжественном ужине, устроенном Американским союзом защиты гражданских свобод.
За время беременности актриса действительно значительно поправилась, но она не стесняется своей новой фигуры. Знаменитость не стала прятаться в балахонах, а спокойно выходит в свет в облегающих нарядах.
Кроме того, она активно занялась тренировками и регулярно публикует фотографии и видео из спортзала.
Недавно звезда стала участницей пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков в Калифорнии.
Для этого мероприятия она выбрала смелый наряд: водолазку и черно-белые брюки с глубокими разрезами аж до бедер.
Не все поклонники оценили такой образ, ведь в свою прежнюю форму актриса еще не вернулась, а значит ей стоит удержаться от подобных нарядов.
Фасон брюк вряд ли можно назвать удачным, но мы ведь знаем, что Ева не из тех, кто стесняется своего тела!
Что же это получается: можно кричать в поддержку бодипозитива и в то же время нещадно критиковать недавно родившую женщину? Именно так выглядят двойные стандарты.
Мы уверены, что эта женщина прекрасна даже в пижаме!