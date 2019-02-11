Ср, 13.02.2019
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  • Постройневшая Ева Лонгория облачилась в провокационный наряд и попала под раздачу критиков

Постройневшая Ева Лонгория облачилась в провокационный наряд и попала под раздачу критиков
ФОТО!

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Eva Longoria

ФОТО: Vianney Le Caer / AP

Американская актриса Ева Лонгория запомнилась мне по роли смешливой Габриэль Солис в нашумевшем сериале «Отчаянные домохозяйки». Кажется, что в нее просто невозможно не влюбиться, настолько она приятная и позитивная (что подтверждают коллеги звезды, да и мы не сомневаемся в этом).

Долгое время Еву травили из-за отсутствия детей, называя чайлдфри, а когда она впервые стала матерью, критики нашли новую причину для ненависти — ее неидеальные формы после рождения сына. Вспомни хотя бы, как критиковали еенаряд, в котором она появилась на торжественном ужине, устроенном Американским союзом защиты гражданских свобод.

За время беременности актриса действительно значительно поправилась, но она не стесняется своей новой фигуры. Знаменитость не стала прятаться в балахонах, а спокойно выходит в свет в облегающих нарядах.

ФОТО: David Acosta / AFF/PA Images

Кроме того, она активно занялась тренировками и регулярно публикует фотографии и видео из спортзала.

Недавно звезда стала участницей пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков в Калифорнии.

ФОТО: O'Connor/AFF-USA.com / AFF/PA Images

Для этого мероприятия она выбрала смелый наряд: водолазку и черно-белые брюки с глубокими разрезами аж до бедер.

Не все поклонники оценили такой образ, ведь в свою прежнюю форму актриса еще не вернулась, а значит ей стоит удержаться от подобных нарядов.

ФОТО: Birdie Thompson/ADM/Capital Pictures / BT/ADM/Capital Pictures

Фасон брюк вряд ли можно назвать удачным, но мы ведь знаем, что Ева не из тех, кто стесняется своего тела!

Что же это получается: можно кричать в поддержку бодипозитива и в то же время нещадно критиковать недавно родившую женщину? Именно так выглядят двойные стандарты.

Мы уверены, что эта женщина прекрасна даже в пижаме!

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