Похороны Сергея Юрского едва не привели к новой трагедии

Ставший ведущим траурного мероприятия Стеблов зачитывал телеграммы со словами поддержки в адрес родных покойного, и в какой-то момент у него буквально подкосились ноги. Стеблов упал на сцене, и к нему на помощь поспешили коллеги, передает TopNews.

Евгений Стеблов на похоронах Сергея Юрского. ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

«Он был честен всю жизнь. Честен в своей работе, в своем творчестве. Он один из корифеев художественного слова. Он во всем был естественен», – сказал ведущий перед тем, как потерял сознание.

Подробностей о состоянии здоровья Стеблова не приводится. Ему понадобилась помощь медиков.