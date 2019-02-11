Ср, 13.02.2019
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Похороны Сергея Юрского едва не привели к новой трагедии

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Похороны Сергея Юрского.

ФОТО: Iliya Pitalev / Sputnik

Известный актер Евгений Стеблов упал в обморок во время церемонии прощания с Сергеем Юрским 11 февраля 2019 года в Москве.

Ставший ведущим траурного мероприятия Стеблов зачитывал телеграммы со словами поддержки в адрес родных покойного, и в какой-то момент у него буквально подкосились ноги. Стеблов упал на сцене, и к нему на помощь поспешили коллеги, передает TopNews.

Евгений Стеблов на похоронах Сергея Юрского.

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

«Он был честен всю жизнь. Честен в своей работе, в своем творчестве. Он один из корифеев художественного слова. Он во всем был естественен», – сказал ведущий перед тем, как потерял сознание.

Подробностей о состоянии здоровья Стеблова не приводится. Ему понадобилась помощь медиков.

Сергей Юрский ушел из жизни в возрасте 83 лет 8 февраля 2019 года.

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