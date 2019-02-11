69-летний Ричард Гир стал отцом во второй раз

За последние пару лет жизнь Ричарда Гира круто изменилась. Весной 2018 года актер женился на своей возлюбленной, испанской активистке Алехандре Сильве. Всего через несколько месяцев после свадьбы стало известно, что избранница звезды фильма «Красотка» ждет от него ребенка.

По информации журнала Hola!, на днях 35-летняя Алехандра родила любимому сына. Малыш появился на свет в одной из лучших клиник Нью-Йорка. Имя крохи, его рост и вес новоиспеченные родители пока не разглашают. Новорожденный — не первый ребенок для обоих супругов.