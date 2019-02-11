Дима Билан раскритиковал премию «Грэмми»

В Лос-Анджеле прошла 61-я церемония вручения премий «Грэмми». Традиционно эту престижную награду дают за достижения в музыке. Победителем в главной номинации «Песня года» стал американский музыкант Дональд Гловер, больше известный под псевдонимом Childish Gambino. Он получил награду за песню This is America. Артист также одержал победу в номинациях «Запись года», «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшее музыкальное видео». Однако Дональд не пришел за статуэтками.

«Мда. Где эти стержневые люди? Где столпы? Люди, несущие культуру, масштабные огромные артисты? Смотришь — и все какой-то штамп, какая-то пародия... Хорошо хоть Дайана Росс выскочила, хоть что-то спела. Спасибо еще за Алишу Кис! Но по большому счету... Жалко! Таких, как Уитни Хьюстон, конечно, ждать вообще не приходится. Хорошо, надо делать скидку, есть какие-то поколенческие запросы, но... Все, что было сделано раньше, имело какой-то вес. А сейчас — временщики!» — отметил Билан.