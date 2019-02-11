Ср, 13.02.2019
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СМИ: Собчак и Богомолов объявят себя парой

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Konstantin Bogomolov and Ksenia Sobchak

ФОТО: Peter Kovalev / Peter Kovalev/TASS

Телеведущая, журналистка Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов намерены вскоре появиться на публике вместе в качестве пары. Об этом сообщает интернет-портал "7 дней". 

По имеющимся данным, слухи о том, что Собчак и Богомолов собираются объявить себя парой, распространили агенты телеведущей. Как отмечается, организаторам мероприятий с участием Собчак приходят уведомления о том, что сопровождать ее будет Богомолов.

Отношения Собчак и Богомолова стали предметом обсуждения после того, как стало известно, что супруг телеведущей Максим Виторган подрался с режиссером и сломал ему нос.

Ранее сообщалось, что Собчак снова застукали в кафе с Богомоловым.

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