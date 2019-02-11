«Не вернусь никогда»: дочь теннисиста Кафельникова сбежала из России

Модель Алеся Кафельникова, находясь на отдыхе на острове Бали предположила, что, возможно, больше никогда не вернется в Россию. Громкое заявление девушка сделала в своём аккаунте в Instagram. Об этом сообщает Рамблер.
«Бали не отпускает, остаюсь тут жить, когда вернусь — не знаю…скорее всего никогда», — заявила девушка (орфография и пунктуация автора сохранены — ред.).
Судя по публикациям в соцсети дочь прославленного российского теннисиста Евгения Кафельникова находится на острове с начала 2019 года. Более чем за месяц модель выложила несколько десятков снимков своего активного отдыха. Подписчики отметили, что Кафельникова кардинально сменила имидж, перекрасив волосы в голубой цвет. Сама модель неоднократно отмечала в публикациях, что отдых идёт ей на пользу, поскольку «природа-мама лечит».
По информации издания Ura.ru, девушка заявила в Instagram, что намерена оставаться на острове до тех пор, пока «на 99% не будет готова вернуться к работе». Однако, автор статьи подчеркнул, что Кафельникова в то же время похоже начал испытывать нехватку средств, поскольку попросила подписчиков «скинуть денег на отдых кому не жалко».