«Не вернусь никогда»: дочь теннисиста Кафельникова сбежала из России

«Бали не отпускает, остаюсь тут жить, когда вернусь — не знаю…скорее всего никогда», — заявила девушка (орфография и пунктуация автора сохранены — ред.).

Судя по публикациям в соцсети дочь прославленного российского теннисиста Евгения Кафельникова находится на острове с начала 2019 года. Более чем за месяц модель выложила несколько десятков снимков своего активного отдыха. Подписчики отметили, что Кафельникова кардинально сменила имидж, перекрасив волосы в голубой цвет. Сама модель неоднократно отмечала в публикациях, что отдых идёт ей на пользу, поскольку «природа-мама лечит».