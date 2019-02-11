Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков Зодиака

5 МЕСТО РЫБЫ

Рыбы не умеют быстро принимать решения. Они долго думают, бояться ошибиться, и в итоге действительно нередко оступаются. Главный плюс этого знака в том, что они не боятся признавать свои промахи и беспомощность, а также не брезгуют помощью окружающих. Именно по этой причине они не являются лидером данного рейтинга. Рыбы всегда находятся в поиске своей лучшей жизни, но что именно им нужно для счастья, они сами не знают.

4 МЕСТО РАК

Раки постоянно совершают одни и те же ошибки. Но их проблема заключается в том, что они не замечают своих промахов и считают, что всегда поступают правильно. Представители этого знака Зодиака не хотят подстраиваться под других людей, предпочитая жить в рамках своего субъективного мира, который они создали. Поэтому окружающие часто не понимают поступков и поведения Раков. Особенно это касается дел в личной жизни, что становится причиной их одиночества.

3 МЕСТО СКОРПИОН

Представители этого знака зодиака — чересчур эмоциональны, что негативно сказывается на их жизни. Зачастую эмоции берут вверх над разумом, и, поддавшись им, Скорпион перестает контролировать свои действия. Например, он может уйти с работы, потому что она ему надоела, или уйти из семьи, потому что внезапно влюбился в другого человека. Потом, конечно, приходит осознание и принятие своих ошибок, но, к сожалению, это дишь на время — пока не появятся новые эмоции, которые уведут его в новом неизвестном направлении.

2 МЕСТО ТЕЛЕЦ

Тельцы невероятно упрямы и абсолютно уверены в том, что они очень самостоятельны. Как правило, эту самостоятельность они проявляют там, где не нужно, и не хотят никого слушать. Их поступки очень рискованные. Так, например, они могут потерять все в погоне за лучшей жизнью. Совершив ошибки, обращаются за помощью к окружающим людям, и так по кругу — жизнь их ничему не учит.

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