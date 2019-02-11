Де Ниро набросился с криками на водителя, сорвавшись после суда с бывшей женой

Редко увидишь мужчину почтенного возраста в настолько нестабильном состоянии. Но 75-летний Роберт Де Ниро сумел и тут поразить своих фанатов, которые случайно столкнулись с ним на улице Нью-Йорка. После очевидно тяжёлого слушания, на котором актёр бился за опеку над 7-летней дочерью, Де Ниро не обнаружил водителя на месте и пришёл в бешенство. Свидетели застали его яростно кричащим в телефон и прикрывающимся от них газетой.