Де Ниро набросился с криками на водителя, сорвавшись после суда с бывшей женой
Недавно перед глазами фанатов предстало неприятное зрелище: у здания суда в Манхэттене известный актер кричал в телефон и размахивал руками, пишет Page Six.
Редко увидишь мужчину почтенного возраста в настолько нестабильном состоянии. Но 75-летний Роберт Де Ниро сумел и тут поразить своих фанатов, которые случайно столкнулись с ним на улице Нью-Йорка. После очевидно тяжёлого слушания, на котором актёр бился за опеку над 7-летней дочерью, Де Ниро не обнаружил водителя на месте и пришёл в бешенство. Свидетели застали его яростно кричащим в телефон и прикрывающимся от них газетой.
Ты не на нужном месте! Не там, где нас высадил! На Уэрт-стрит! И теперь здесь полно фотографов! - кричал он
Не желая привлекать ещё большее внимание к происходящему, адвокат Де Ниро предложил зайти обратно в здание суда, на что актер только огрызнулся и пошел вон из толпы. Фанаты с изумлением и изрядно веселясь снимали всё на телефоны. "Успокойся, Бобби!" — крикнул один из зевак.