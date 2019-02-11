Карди Би с трудом шла по красной дорожке в самом эксцентричном наряде «Грэмми-2019»
Хип-хоп-исполнительница Карди Би стала самой яркой гостьей на церемонии награждения «Грэмми-2019», которая состоялась в США 10 февраля.
Артистка появилась на мероприятии в винтажном платье-бюстье Thierry Mugler. Из-за необычного кроя в области талии аутфит певицы многим напомнил своего рода морскую раковину. Карди дополнила наряд бусами из жемчуга и длинными нежно-розовыми перчатками. К слову, знаменитости было непросто перемещаться в этом платье. Во-первых, из-за массивной конструкции оно явно было тяжелым. Во-вторых, юбка из плотного бархата оказалась довольно узкой. Смотрите галерею!