Карди Би с трудом шла по красной дорожке в самом эксцентричном наряде «Грэмми-2019»

Артистка появилась на мероприятии в винтажном платье-бюстье Thierry Mugler. Из-за необычного кроя в области талии аутфит певицы многим напомнил своего рода морскую раковину. Карди дополнила наряд бусами из жемчуга и длинными нежно-розовыми перчатками. К слову, знаменитости было непросто перемещаться в этом платье. Во-первых, из-за массивной конструкции оно явно было тяжелым. Во-вторых, юбка из плотного бархата оказалась довольно узкой. Смотрите галерею!