Девочка упала в вольер с пандами: вот что случилось дальше

Инцидент произошел в субботу, 9 февраля, в исследовательском центре по разведению больших панд в Чэнду (Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding), Сычуань. На кадрах видно, как девочка находится в вольере с огромными пандами после падения с высоты двух метров. Громкий плач ребенка привлек одного из зверей. Тот медленно подходит к девочке, не проявляя признаков агрессии, пишет Lenta.