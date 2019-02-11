Это как понимать!? Обнаженный Иван Дорн эротично искупался в ванной с йогуртом

Украинский певец Иван Дорн, который недавно похвастался стальными кубиками пресса, теперь снялся полностью обнаженным.

Артист уже давно известен своими неординарными клипами, однако на этот раз он пошел дальше и вместе со своим лейблом Masterskaya снял целый мюзикл в нескольких сериях в кооперации с брендом йогурта.

Несколько дней назад на YouTube-канале "Че такие кислые?" Дорн анонсировал выход сериала в довольно провокативном видео. На кадрах обнаженный певец купается в ванной с йогуртом, наследуя при этом женственные движения и демонстрируя соблазнительные позы.