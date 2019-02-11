Ср, 13.02.2019
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  • Это как понимать!? Обнаженный Иван Дорн эротично искупался в ванной с йогуртом

Это как понимать!? Обнаженный Иван Дорн эротично искупался в ванной с йогуртом

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ФОТО: скриншот

Артист запустил масштабный проект, в котором сложился микс музыки, кино и рекламы, пишет TCH.

Украинский певец Иван Дорн, который недавно похвастался стальными кубиками пресса, теперь снялся полностью обнаженным.

Артист уже давно известен своими неординарными клипами, однако на этот раз он пошел дальше и вместе со своим лейблом Masterskaya снял целый мюзикл в нескольких сериях в кооперации с брендом йогурта.

Несколько дней назад на YouTube-канале "Че такие кислые?" Дорн анонсировал выход сериала в довольно провокативном видео. На кадрах обнаженный певец купается в ванной с йогуртом, наследуя при этом женственные движения и демонстрируя соблазнительные позы.

В кадре нет ничего лишнего, ванна стоит прямо посреди просторного помещения с синими стенами и полом. Компанию артисту составила желтая уточка и бутылочка йогурта, который тот с удовольствием пьет и эротично выливает на себя.

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