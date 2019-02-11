Философия в трусах. Катя Гордон зачем-то разделась, чтобы высказаться

Бывшая жена Александра Гордона выложила откровенный снимок в черно-белых тонах. Она позировала в сексуальной позе, а из одежды на ней был самый необходимый минимум.

Однако горячую фотографию Екатерина снабдила размышлениями о политике, заявив, что той больше нет и «лозунги отцвели». Она отметила некоторые моменты из жизни современных женщин-политиков, которые «могут быть голыми, кормить грудью в парламенте или демонстративно заявлять о своей бисексуальности». Про мужчин тоже не забыла.

«Мужчина может не смущаться разницы в возрасте с женой, провозглашать свободу сексуального выбора и идти в президенты, отработав годами комиком», - подписала она фото.

Однако подписчиков привлекла не только подпись к фото, и они по-своему расценили снимок. Фанаты решили, что подобные снимки подтверждают, что у правозащитницы не все в порядке в личной жизни и она хочет привлечь к себе внимание и получить комплименты. И многие действительно восхищались ее отличной формой и стройной фигурой.

«Когда у женщины на личном фронте не все хорошо, то обычно тогда появляются такие фото», - высказался комментатор.