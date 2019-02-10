Четыре раза в день: Ники Минаж раскрыла подробности интимной жизни с насильником

Певица так разоткровенничалась, что даже опубликовала в Instagram свое полуобнаженное фото.
Ники Минаж знает, чем порадовать своих поклонников. 36-летняя певица опубликовала в Instagram, где у нее 98 млн подписчиков, горячее закулисное фото. На снимке Ники прикрывает рукой обнаженную грудь, в то время как за ее спиной, стоя на коленях, трудится стилист.
Звезду потянуло на откровенность еще накануне. Во время прямого эфира на Queens Radio она поделилась деталями интимной жизни со своим возлюбленным Кеннетом Петти, который отсидел в тюрьме 11 лет за убийство и попытку изнасилования. По словам Ники, с Петти они занимаются сексом по четыре раза в день, но при этом им "всегда есть о чем поговорить".
Мы знакомы с 14 лет. Он знает меня такой, какая я есть. С ним мне не нужно притворяться, и нам никогда не бывает скучно друг с другом. Я счастлива.
Впервые Кенни Петти был осужден в 1995 году за попытку изнасилования 16-летней девушки, на которую напал с ножом. В итоге он отсидел четыре года в тюрьме штата Нью-Йорк. В 2006-м его признали виновным в убийстве. После этого Петти провел за решеткой еще семь лет.