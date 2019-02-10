Четыре раза в день: Ники Минаж раскрыла подробности интимной жизни с насильником

Ники Минаж знает, чем порадовать своих поклонников. 36-летняя певица опубликовала в Instagram, где у нее 98 млн подписчиков, горячее закулисное фото. На снимке Ники прикрывает рукой обнаженную грудь, в то время как за ее спиной, стоя на коленях, трудится стилист.

ФОТО: Vida Press

Звезду потянуло на откровенность еще накануне. Во время прямого эфира на Queens Radio она поделилась деталями интимной жизни со своим возлюбленным Кеннетом Петти, который отсидел в тюрьме 11 лет за убийство и попытку изнасилования. По словам Ники, с Петти они занимаются сексом по четыре раза в день, но при этом им "всегда есть о чем поговорить".

ФОТО: Vida Press

Мы знакомы с 14 лет. Он знает меня такой, какая я есть. С ним мне не нужно притворяться, и нам никогда не бывает скучно друг с другом. Я счастлива.