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Четыре раза в день: Ники Минаж раскрыла подробности интимной жизни с насильником

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Nicki Minaj

ФОТО: BOISIERE/SIPA / BOISIERE/SIPA

Певица так разоткровенничалась, что даже опубликовала в Instagram свое полуобнаженное фото.

Ники Минаж знает, чем порадовать своих поклонников. 36-летняя певица опубликовала в Instagram, где у нее 98 млн подписчиков, горячее закулисное фото. На снимке Ники прикрывает рукой обнаженную грудь, в то время как за ее спиной, стоя на коленях, трудится стилист.

ФОТО: Vida Press

Звезду потянуло на откровенность еще накануне. Во время прямого эфира на Queens Radio она поделилась деталями интимной жизни со своим возлюбленным Кеннетом Петти, который отсидел в тюрьме 11 лет за убийство и попытку изнасилования. По словам Ники, с Петти они занимаются сексом по четыре раза в день, но при этом им "всегда есть о чем поговорить".

ФОТО: Vida Press

Мы знакомы с 14 лет. Он знает меня такой, какая я есть. С ним мне не нужно притворяться, и нам никогда не бывает скучно друг с другом. Я счастлива.

Впервые Кенни Петти был осужден в 1995 году за попытку изнасилования 16-летней девушки, на которую напал с ножом. В итоге он отсидел четыре года в тюрьме штата Нью-Йорк. В 2006-м его признали виновным в убийстве. После этого Петти провел за решеткой еще семь лет. 

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