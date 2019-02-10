Экс-участница Comedy Woman раскаялась за оскорбительную шутку

Ранее негодование Никиты Михалкова вызвала сценка в одной из программ за 2013 год. «Тихо. Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал», — сказала персонаж Екатерины Варнавы. «Это мужик из рекламы Mentos дыхнул!» — отвечает ей героиня другой актрисы. «Нет. Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял», — сказала Наталья Медведева.

«Приношу свои глубокие извинения за номер в Камеди Вуман 2013 года, где упоминалась фамилия великого генерала. На тот момент, я искренне думала, что эта фамилия вымышленная. Искренне. Правда. Извините меня», — написала Наталия Медведева в инстаграме.

Актриса пояснила, что номер был написан не ею, а авторами комедийного телешоу. Его утвердили и одобрили худрук проекта и продюсеры канала ТНТ.

По ее словам, все актрисы подписывают контракт и произносят тот текст, который им выдают.

«Признаюсь, что на тот момент я искренне думала, что это вымышленный персонаж и никак не сопоставила это с реальным историческим фактом, ещё раз искренне прошу прошения», — объяснила Медведева.

В интернете разразился скандал после того, как пользователи обнаружили запись передачи Comedy Woman канала ТНТ от 2013 года. Актрисы пытаются «шутить» о морозе и генерале Карбышеве.