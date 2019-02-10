Татьяна Васильева рассказала о смерти близких из-за рака

В прошлом году умер муж сестры Васильевой. В январе 2019-го скончался племянник. У мужчин нашли рак.

По словам актрисы, ее сестра до последнего не знала о смертельном диагнозе своего сына. Он не хотел расстраивать мать и не пускал никого к себе, общаясь со всеми по телефону. Метастазы распространялись стремительно: опухоль нашли в пятке, затем в колене, в легких и голове.

«Когда я принесла диагноз знакомому доктору…, он посмотрел на меня и сказал: «Ничем нельзя помочь», — рассказала Татьяна Васильева.

Племянник актрисы умер 6 января в возрасте 50 лет. У него остались дети, Дарья и Антон.