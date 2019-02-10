В новой рекламе Reebok предложил девушкам сесть мужчинам на лицо. Это не шутка...

Мол, вне зависимости от пола, человек может заниматься любым делом. Все бы ничего, вот только один из слоганов акции вышел каким-то чересчур радикальным: «пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» (не то чтобы мы были против самой концепции, просто ни один бренд спортивной одежды еще не предлагал нам посидеть на лице — прим. Super.ru).

ФОТО: Instagram

Проект спортивной компании Reebok под названием #НИВКАКИЕРАМКИ вывал широкий общественный резонанс из-за смелых лозунгов. Изображения с ними вскоре удалили из "Инстаграма", но кадры уже разлетелись по Сети. И юзеры решили пошутить над ситуацией и придумать свои фразы в аналогичном стиле.

ФОТО: Социальные сети

Компания Reebok создала проект совместно с автором телеграм-канала "Женская власть" Залиной Маршенкуловой. В нем также приняли участие боец ММА Юстына Грачык, чемпионка Европы по борьбе Анжелика Пиляева и кандидат в мастера спорта по боксу Изабель Магкоева.

Чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева позже прокомментировала скандал с рекламой Reebok, в которой она снималась. Спортсменка заявила, что её главной целью было вдохновить других девушек попробовать себя в том деле, которое им по душе.