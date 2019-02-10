Его оставили: названа новая версия причины смерти Децла

Названа ещё одна версия причины смерти Децла, который скончался в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет. По мнению продюсера Андрея Разина, рэпера Кирилла Толмацкого могли отравить. Кроме того, в эфире телеканала "Россия 1" он отметил, что больше всего его удивил тот факт, что помощники исполнителя оставили Децла одного, когда ему стало плохо.

Андрей Разин ФОТО: скриншот

— Все убежали. Я не понимаю, почему его оставили одного в гримерке, — возмутился он. — Сейчас СК ведет расследование, ведь это могло быть отравление.

Разин также рассказал, что знал Толмацкого с детства и знает, что у рэпера никогда не было проблем со здоровьем. В своих клипах же он курил обычные сигареты, только лишь притворяясь, что это запрещенные вещества, добавил продюсер.