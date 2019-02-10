Оу... Беременная графиня Копли обнажилась для фотосессии

На днях Ингрид опубликовала студийный снимок, на котором она позирует в белье.

«Еще несколько недель», - подписала фотографию будущая мать. Отметим, что пополнение в семье светской львицы и рэпера ожидается уже в марте или в начале апреля этого года.

Напомним, что в конце декабря 2018 года эстонский рэпер Андрус Эльбинг, известный под псевдонимом, пришел на съемки новогоднего шоу для Kanal 2 в компании своей возлюбленной. Этим совместным выходом в свет пара подтвердила, что ожидает появления ребенка.

ФОТО: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics