Оу... Беременная графиня Копли обнажилась для фотосессии

В декабре 2018 года стало известно, что возлюбленная рэпера Beebilõust Игрид Мянд, которую также называют графиней Копли, ждет ребенка.
На днях Ингрид опубликовала студийный снимок, на котором она позирует в белье.
«Еще несколько недель», - подписала фотографию будущая мать. Отметим, что пополнение в семье светской львицы и рэпера ожидается уже в марте или в начале апреля этого года.
Напомним, что в конце декабря 2018 года эстонский рэпер Андрус Эльбинг, известный под псевдонимом, пришел на съемки новогоднего шоу для Kanal 2 в компании своей возлюбленной. Этим совместным выходом в свет пара подтвердила, что ожидает появления ребенка.
Чуть позже в своем Instagram рэпер опубликовал фото, на котором он изображен вместе с Ингрид и подписал его: "Чтобы ваши рождественские праздники были такими же прекрасными, как и наш Янов день".