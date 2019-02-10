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  • Оу... Беременная графиня Копли обнажилась для фотосессии

Оу... Беременная графиня Копли обнажилась для фотосессии

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Ingrid Mänd

ФОТО: Instagram

В декабре 2018 года стало известно, что возлюбленная рэпера Beebilõust Игрид Мянд, которую также называют графиней Копли, ждет ребенка. 

На днях Ингрид опубликовала студийный снимок, на котором она позирует в белье. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Еще несколько недель», - подписала фотографию будущая мать. Отметим, что пополнение в семье светской львицы и рэпера ожидается уже в марте или в начале апреля этого года. 

Напомним, что в конце декабря 2018 года эстонский рэпер Андрус Эльбинг, известный под псевдонимом, пришел на съемки новогоднего шоу для Kanal 2 в компании своей возлюбленной. Этим совместным выходом в свет пара подтвердила, что ожидает появления ребенка. 

ФОТО: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Чуть позже в своем Instagram рэпер опубликовал фото, на котором он изображен вместе с Ингрид и подписал его: "Чтобы ваши рождественские праздники были такими же прекрасными, как и наш Янов день". 

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