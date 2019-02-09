Сб, 9.02.2019
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  • Мэрилин Керро шокировала всех: свадьбы с отцом ребенка Марком Александром у меня не будет!

Мэрилин Керро шокировала всех: свадьбы с отцом ребенка Марком Александром у меня не будет!
Эксклюзив Limon.ee!

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Сегодня в Lasnamäe Centrum на Дне моды раздавала автографы, продавала книги и обереги звезда шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро. Портал Limon.ee пообщался с ясновидящей, вокруг которой всегда много слухов и споров. Но не стоит забывать, что совсем недавно женщина стала матерью...

Вот о чем мы поговорили с Мэрилин Керро во время видеоинтервью: 

  • 00:45: Как ясновидящая справляется с жизненными трудностями?
  • 01:30: Какие отношения у ведьмы с отцом ребенка и возлюбленны Марком Александром? 
  • 02:20: Свадьбы с Марком Александром не будет, потому что...
  • 02:40: Кто занимается воспитанием ребенка
  • 03:15: Где счастливые фото Керро с возлюбленным? Почему их нет
  • 03:55: Что ждет Мэрилин в отношениях в будущем
  • 05:30: За сколько Мэрилин Керро заработала свой первый миллион
  • 06:00: Что ждать и делать жителям Эстонии в этом году?

Смотрите видеоинтервью!

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