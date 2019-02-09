Мэрилин Керро шокировала всех: свадьбы с отцом ребенка Марком Александром у меня не будет!

Сегодня в Lasnamäe Centrum на Дне моды раздавала автографы, продавала книги и обереги звезда шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро. Портал Limon.ee пообщался с ясновидящей, вокруг которой всегда много слухов и споров. Но не стоит забывать, что совсем недавно женщина стала матерью...