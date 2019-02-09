Колесо обозрения, которое установят на крыше T1, уже готово! И оно очень круто выглядит

Саму конструкцию изготовили и собрали на заводе в Голландии. Уже в апреле этого года колесо будет установлено и состоится первый запуск аттракциона!

Отметим, что аттракцион будет работать круглый год. Даже в суровых погодных условиях, колесо обозрения, которое поднимет людей на 120-метровую высоту над уровнем моря, позволит насладиться панорамным видом на Старый город, Балтийское море, на озеро Юлемисте и на аэропорт.

Аналогов в Европе не существует. В мире всего пять колес обозрения, установленных на крыше, и все они находятся в Азии.