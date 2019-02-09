Экстравагантное платье Натальи Водяновой наделало шума в Сети: смотри видео!

Наталья Водянова регулярно демонстрирует своим фолловерам в социальных сетях стильные наряды самых дорогих брендов. Один из последних образов супермодели привлек особое внимание интернет-пользователей, пишет Woman.ru
36-летняя Наталья Водянова — любительница необычных нарядов: и мы только за, ведь на ее точеной фигуре подобные аутфиты смотрятся очень круто. Недавно супермодель поделилась со своими подписчиками в Инстаграме новым видео. Водянова решила показать фолловерам своего питомца — белоснежного лабрадора.
Однако внимание пользователей Сети привлек не милый щенок, а сама Наталья — точнее, ее новый наряд.
Модель была одета в ультракороткое черное платье с объемными рукавами. Не все подписчики оценили образ Водяновой, пренебрежительно назвав одеяние «мешком». Однако среди фолловеров нашлись и те, кто похвалил Наталью за смелость.
«Платье фантастическое, а вы — нереальная худышка», «Покажите нам свое платье полностью, без собаки на руках!» — написали комментаторы под роликом на странице звезды. А вам нравится это платье Натальи Водяновой?