Эксперты назвали смартфон с самым высоким уровнем излучения

Споры о влиянии мобильных устройств на здоровье ведутся не первый год. Компания Statista составила рейтинг смартфонов, обладающих самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Учитывая, что большинство людей держат свои смартфоны включенными 24 часа в сутки, лидеры данного рейтинга потенциально могут представлять угрозу здоровью владельцев.
При составлении рейтинга были использованы данные Федерального ведомства радиационной защиты Германии. Были изучены смартфоны следующих производителей: Apple, Blackberry, Google, HTC, Huaweii, Samsung, LG, Motorola, OnePlus, Sony, Xiaomi и ZTE.
Рейтинг смартфонов с самым высоким уровнем излучения возглавил Xiaomi Mi A1 с показателем 1,75 ватта на кг. На втором месте OnePlus 5T (1,68 ватта на кг) на третьем — Xiaomi Mi Max 3 (1,58 ватта на кг). Все три модели — китайских производителей.
В рейтинг попали также две модели смартфонов тайваньской компании HTC, две модели Sony, два iPhone и два смартфона от Google.
На последней, 16-й строчке рейтинга расположился ZTE AXON 7 mini с показателем 1,29 ватта на килограмм.