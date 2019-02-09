Эксперты назвали смартфон с самым высоким уровнем излучения

При составлении рейтинга были использованы данные Федерального ведомства радиационной защиты Германии. Были изучены смартфоны следующих производителей: Apple, Blackberry, Google, HTC, Huaweii, Samsung, LG, Motorola, OnePlus, Sony, Xiaomi и ZTE.

ФОТО: statista.com

Рейтинг смартфонов с самым высоким уровнем излучения возглавил Xiaomi Mi A1 с показателем 1,75 ватта на кг. На втором месте OnePlus 5T (1,68 ватта на кг) на третьем — Xiaomi Mi Max 3 (1,58 ватта на кг). Все три модели — китайских производителей.

В рейтинг попали также две модели смартфонов тайваньской компании HTC, две модели Sony, два iPhone и два смартфона от Google.