Ноги обалденные! Полякова села в кресло, забыв об экстремальном мини

Так, на них она позирует в разных нарядах сидя в кресле. Фолловеры артистки отметили, что она потрясающе выглядит, а сама Полякова попросила своих фанатов выбрать лучший наряд из тех, которые она показала.

Фото звезда разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

ФОТО: Instagram

"Восхитительная", "Красотка", "Сексуальная блондиночка", "Куколка", "Как можно быть такой сексуальной и красивой", "Ноги обалденные", "Оля, ты в любом платье очаровательна", – пишут в сети.