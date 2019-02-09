Каждому по авто: двойняшки Пугачевой и Галкина получили шикарные подарки

Детство отпрысков Аллы Пугачевой и Максима Галкина можно назвать сказочным. Родители очень балуют двойняшек Лизу и Гарри.
Звездные наследникам есть где разгуляться – в их распоряжении огромный родительский замок с внушительной прилегающей территорией. Во дворе особняка Лиза и Гарри лепят снеговиков, лазают по детским горкам и играют в снежки.
А накануне дети Галкина и Пугачевой устроили гонки на квадроциклах прямо перед домом. Видео, на котором дети рассекают за рулем небольших авто, опубликовал в личном Instagram Максим Галкин. "Сегодня в игровой форме изучали правила дорожного движения и на практике осваивали культуру вождения", – рассказал шоумен о досуге своих наследников.
Поклонники отмечали в комментариях, что завидуют отпрыскам Галкина. Чтобы познакомить отпрысков с правилами вождения, родители подарили им по машине. Многим российским детишкам о таких игрушках остается только мечтать.