Каждому по авто: двойняшки Пугачевой и Галкина получили шикарные подарки

Звездные наследникам есть где разгуляться – в их распоряжении огромный родительский замок с внушительной прилегающей территорией. Во дворе особняка Лиза и Гарри лепят снеговиков, лазают по детским горкам и играют в снежки.

А накануне дети Галкина и Пугачевой устроили гонки на квадроциклах прямо перед домом. Видео, на котором дети рассекают за рулем небольших авто, опубликовал в личном Instagram Максим Галкин. "Сегодня в игровой форме изучали правила дорожного движения и на практике осваивали культуру вождения", – рассказал шоумен о досуге своих наследников.