ТОП-10 самых «безопасных» крепких напитков. Если уж пить, то только эти!

Поэтому Lifter решил разобраться, какие напитки самые полезные (или хотя бы наименее безопасные), обратившись к американскому автору и диетологу Дэвиду Фридмену.

Вот что он рассказал:

1 / 2. Текила и мескаль

Качественная текила (сделанная из 100% агавы) возглавляет мой список самых полезных крепких напитков, — говорит Фридмен. — В отличие от большинства остальных, она не повышает сахар крови, так что текилу можно даже при диабете 2-го типа — она может даже понизить уровень глюкозы и увеличить выработку инсулина.

Калорий в текиле тоже мало: всего 63 калории на рюмку (тогда как в водке — 96).

Кроме того, текила меньше всего вредит кишечнику, потому что содержит пищевую клетчатку и пробиотики (хотя как источник пробиотиков её использовать нельзя). Также в текиле содержатся фруктаны, укрепляющие иммунитет.

ФОТО: Daniel Reiter / PantherMedia / Daniel Reiter

Самое удивительное свойство текилы — облегчать похмелье. Основная причина похмелья — так называемые конгенеры, побочные продукты ферментации и выдержки, которые в основном содержатся в выдержанных напитках типа коньяка, виски и вина. Но в текиле, сделанной из голубой агавы, их немного.

3. Бренди (коньяк)

Бренди содержит витамин C и полезные для сердца антиоксиданты, — говорит Фридмен. — Полифенольные соединения в бренди полезны для эндотелия кровеносных сосудов, а исследования свидетельствуют, что бренди помогает предотвращать инфаркт и инсульт, а также бороться с обезжириванием.

ФОТО: Cseh Ioan / PantherMedia / Cseh Ioan

Кроме того, полифенолы подавляют активность гена NF-каппаБ, участвующего в воспалительных процессах, тем самым защищая от разных болезней — от простуды и кашля до артрита.

Антиоксиданты нейтрализуют вредное воздействие свободных радикалов, уничтожающих здоровые клетки тела. А в одной порции коньяка содержится столько же антиоксидантов, сколько и в рекомендованной суточной дозе витамина C, поэтому коньяк имеет ещё и омолаживающие свойства, обеспечивая гладкую кожу без морщин. Если, конечно, вы не курите.

4. Джин

Джин делают из можжевеловых ягод, в которых содержится 87 разных антиоксидантов, — говорит Фридмен. — Также эти чудо-ягоды содержат флавоноиды, которые дают омолаживающий эффект, полезны для сердца и понижают уровень сахара в крови. И хотя другие алкогольные напитки ухудшают качество сна, за счёт ягод можжевельника джин хорошо влияет на химию мозга, способствуя здоровому сну.

ФОТО: Cseh Ioan / PantherMedia / Cseh Ioan

Более того, джин придает коже молодой и гладкий вид. Одна порция джина содержит 97 калорий, тогда как в бокале вина их 160, а в кружке пива — аж 208.

5 / 6. Скотч и бурбон

Мы часто слышим о том, как полезно вино, потому что оно содержит много антиоксидантов, но в виски их не меньше, — говорит Фридмен. — Янтарный цвет виски получает от выдержки в деревянных бочках, а при этом образуется эллаговая кислота, нормализующая сахар крови. Эллаговая кислота также помогает в борьбе с раками кожи, пищевода и кишечника.

ФОТО: Panther Media/Scanpix