ТОП-10 самых «безопасных» крепких напитков. Если уж пить, то только эти!

Хотя в крепких напитках нет углеводов, злоупотребление ими все равно добавит вам пару лишних килограммов, уничтожит печень и приведет к неудобным ситуациям. Но кого это останавливало?
Поэтому Lifter решил разобраться, какие напитки самые полезные (или хотя бы наименее безопасные), обратившись к американскому автору и диетологу Дэвиду Фридмену.
Вот что он рассказал:
1 / 2. Текила и мескаль
Качественная текила (сделанная из 100% агавы) возглавляет мой список самых полезных крепких напитков, — говорит Фридмен. — В отличие от большинства остальных, она не повышает сахар крови, так что текилу можно даже при диабете 2-го типа — она может даже понизить уровень глюкозы и увеличить выработку инсулина.
Калорий в текиле тоже мало: всего 63 калории на рюмку (тогда как в водке — 96).
Кроме того, текила меньше всего вредит кишечнику, потому что содержит пищевую клетчатку и пробиотики (хотя как источник пробиотиков её использовать нельзя). Также в текиле содержатся фруктаны, укрепляющие иммунитет.
Самое удивительное свойство текилы — облегчать похмелье. Основная причина похмелья — так называемые конгенеры, побочные продукты ферментации и выдержки, которые в основном содержатся в выдержанных напитках типа коньяка, виски и вина. Но в текиле, сделанной из голубой агавы, их немного.
3. Бренди (коньяк)
Бренди содержит витамин C и полезные для сердца антиоксиданты, — говорит Фридмен. — Полифенольные соединения в бренди полезны для эндотелия кровеносных сосудов, а исследования свидетельствуют, что бренди помогает предотвращать инфаркт и инсульт, а также бороться с обезжириванием.
Кроме того, полифенолы подавляют активность гена NF-каппаБ, участвующего в воспалительных процессах, тем самым защищая от разных болезней — от простуды и кашля до артрита.
Антиоксиданты нейтрализуют вредное воздействие свободных радикалов, уничтожающих здоровые клетки тела. А в одной порции коньяка содержится столько же антиоксидантов, сколько и в рекомендованной суточной дозе витамина C, поэтому коньяк имеет ещё и омолаживающие свойства, обеспечивая гладкую кожу без морщин. Если, конечно, вы не курите.
4. Джин
Джин делают из можжевеловых ягод, в которых содержится 87 разных антиоксидантов, — говорит Фридмен. — Также эти чудо-ягоды содержат флавоноиды, которые дают омолаживающий эффект, полезны для сердца и понижают уровень сахара в крови. И хотя другие алкогольные напитки ухудшают качество сна, за счёт ягод можжевельника джин хорошо влияет на химию мозга, способствуя здоровому сну.
Более того, джин придает коже молодой и гладкий вид. Одна порция джина содержит 97 калорий, тогда как в бокале вина их 160, а в кружке пива — аж 208.
5 / 6. Скотч и бурбон
Мы часто слышим о том, как полезно вино, потому что оно содержит много антиоксидантов, но в виски их не меньше, — говорит Фридмен. — Янтарный цвет виски получает от выдержки в деревянных бочках, а при этом образуется эллаговая кислота, нормализующая сахар крови. Эллаговая кислота также помогает в борьбе с раками кожи, пищевода и кишечника.
Самый лучший виски — односолодовый, потому что в нем больше антиоксидантов и эллаговой кислоты. В купажированное виски добавляют пшеничный или кукурузный спирт, поэтому оно не так полезно. Бурбон на 51% делается из кукурузного спирта, так что он тоже не катит.
7. Водка
Хотя многие в конце тяжёлого дня тянутся к бокалу вина, исследования показывают, что водка снимает напряжение лучше, чем вино, — говорит Фридмен. — Умеренное потребление водки (если такое бывает) также помогает снизить боль и воспаления при ревматоидном артрите на 30% по сравнению с полным отказом от алкоголя.
Водка также полезна для сердца и способствует снижению холестерина. А ещё она убивает бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта, так что можно прополоскать рот водкой перед походом на работу!
8. Ром
Ром обладает антибактериальными свойствами и раньше применялся при воспалениях горла, — говорит Фридмен. — Но ром получают ферментацией тростникового сахара или мелассы, так что на диете его лучше не пить.
Темный ром полезнее светлого: свой цвет он приобретает благодаря выдержке в обугленных бочках, в ходе которой образуется больше антиоксидантов. Надо сказать, что умеренное потребление рома защищает клетки мозга и снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера.
9. Абсент
Абсент — это крепкий зелёный напиток, сделанный на основе множества ингредиентов, среди которых анис и полынь, — поясняет Фридмен. — Полынь издревле применяли как средство от пищеварительных нарушений — потери аппетита, расстройства желудка, болезней желчного пузыря и кишечных спазмов.
Абсент заработал дурную славу из-за туйона — вещества в составе полыни, которому приписывали всевозможные побочные эффекты, включая конвульсии, галлюцинации и психоз. На самом деле этому нет никаких научных подтверждений.
Кроме того, абсент — самый крепкий напиток в этом списке (70–86% алкоголя), поэтому традиционно ассоциировался с чёрными запоями — был даже такой термин «абсентизм». Из-за этого в XX веке он был запрещён во многих странах, хотя теперь легализован почти везде (при условии, что содержание туйона не превышает 10 мг/кг).
10. Лонг-Айленд
Да, это не отдельный напиток. Это все спиртные напитки сразу! Поэтому его нельзя было не включить в список!
Коктейль “Лонг-Айленд айс ти” состоит из водки, рома, текилы, джина, трипл-сека, кисло-сладкой смеси (лимонный сок + сироп) и колы, — рассказывает Фридмен. — Основная проблема с этим напитком — его калорийность: в одном стакане может быть до 780 калори».
Кроме того, высокое содержание сахара и кола могут вызвать кариес, набор веса и ослабление иммунитета. А если в состав сиропа входит высокофруктозный кукурузный сироп, то это повышает риск развития СДВГ, ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.