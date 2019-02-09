Образ Мелании Трамп возбудил фантазию пользователей Сети
Супруга американского президента Мелания Трамп подверглась критике со стороны пользователей соцсетей за необычное решение присутствовать в одной перчатке на обращении Дональда Трампа к Конгрессу США, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.
На мероприятие, где будет выступать ее супруг, Меланья пришла в сдержанном наряде с кожаными перчатками.
Перед началом она решила поприветствовать сидящих рядом гостей и пожать им руки, для чего сняла одну перчатку, а вторую почему-то оставила. В таком виде она и провела какую-то часть мероприятия, что очень сильно взволновало интернет-общественность.
Параллельно с тем как разжигался поток острот, некоторые пользователи предположили, что, возможно, супруга американского лидера пытается подать какой-то знак.
— Меланья носит черную перчатку на левой руке. Моргни дважды, если тебе нужна помощь, — написала @SheriShannon 27.
Кто-то увидел в таком наряде Меланьи отсылки к выступлениям Майкла Джексона и его образам.
Помимо этого некоторые пользователи сравнивали первую леди с Люком Скайвокером, который носил одну перчатку из-за травмы руки.
— Один взгляд на Меланью в одной перчатке укрепляет ее суперзлодейский образ, — написал @kierafitzz.
Причем не остались без внимания и фотографии Меланьи даже тогда, когда она сняла оба аксессуара.