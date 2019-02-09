Образ Мелании Трамп возбудил фантазию пользователей Сети

На мероприятие, где будет выступать ее супруг, Меланья пришла в сдержанном наряде с кожаными перчатками.

ФОТО: SHAWN THEW / EPA

Перед началом она решила поприветствовать сидящих рядом гостей и пожать им руки, для чего сняла одну перчатку, а вторую почему-то оставила. В таком виде она и провела какую-то часть мероприятия, что очень сильно взволновало интернет-общественность.

ФОТО: SHAWN THEW / EPA

Параллельно с тем как разжигался поток острот, некоторые пользователи предположили, что, возможно, супруга американского лидера пытается подать какой-то знак.

ФОТО: SAUL LOEB / AFP

— Меланья носит черную перчатку на левой руке. Моргни дважды, если тебе нужна помощь, — написала @SheriShannon 27.

Кто-то увидел в таком наряде Меланьи отсылки к выступлениям Майкла Джексона и его образам.

ФОТО: SHAWN THEW / EPA

Помимо этого некоторые пользователи сравнивали первую леди с Люком Скайвокером, который носил одну перчатку из-за травмы руки.

— Один взгляд на Меланью в одной перчатке укрепляет ее суперзлодейский образ, — написал @kierafitzz.