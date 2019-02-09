Неожиданно! Дима Билан заявил, что уже давно женат

В сети уже давно судачат о личной жизни Димы Билана, ведь многих удивляет, почему он до сих пор одинок. И пока одни говорят о нетрадиционной ориентации певца, другие уверены — он просто не хочет распространяться о личном. И лишь недавно Дима расставил все точки над "i". Во время своего сольного концерта в Москве прямо со сцены артист затронул тему личной жизни, заявив, что уже давно женат!