Неожиданно! Дима Билан заявил, что уже давно женат

Во время сольного концерта в Москве Дима Билан сделал неожиданное признание.
В сети уже давно судачат о личной жизни Димы Билана, ведь многих удивляет, почему он до сих пор одинок. И пока одни говорят о нетрадиционной ориентации певца, другие уверены — он просто не хочет распространяться о личном. И лишь недавно Дима расставил все точки над "i". Во время своего сольного концерта в Москве прямо со сцены артист затронул тему личной жизни, заявив, что уже давно женат!
«На самом деле я давно женат! Я уже не ищу другую ни другую, ни другого, ни другое»,
— отметил Дима, добавив, что его сердце принадлежит… музыке! И именно она отбирает у него все время, которого просто не остается на отношения с девушками.