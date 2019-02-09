Кортни Кардашьян сверкнула оголенной грудью в прозрачном топе

Кортни Кардашян, как и остальные члены известного семейства, для многих поклонников является иконой стиля, пишет Woman.ru. Однако на днях знаменитость выбрала весьма противоречивый образ. На ужин в одном из нью-йоркских ресторанов Кортни отправилась в прозрачном топе и таком же бюстгальтере, под которыми была видна ее обнаженная грудь.

ФОТО: DDNY/Broadimage / DDNY/Broadimage

Образ матери троих детей дополняли светлые брюки и пальто, однако все внимание папарацци было приковано к верхней части наряда.

ФОТО: DDNY/Broadimage / DDNY/Broadimage

Саму Кортни, похоже, вовсе не смущало, то, что ее лук был чересчур откровенным. Впрочем, в какой-то момент старшая из сестер Кардашян заметила, что ее топ открывает немного больше, чем следовало бы, и запахнула пальто.

А как вам смелый наряд знаменитости?

ФОТО: Vida Press